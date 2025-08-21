 العاصمة: الإطاحة بعصابة أحياء وحجز أسلحة بيضاء محظورة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بئر خادم بأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم.من بينهم مسبوقين قضائيا. كانوا ينشطون ضمن عصابة أحياء خلقت الرعب في أوساط سكان بئر خادم بالعاصمة. مع ضبط أسلحة بيضاء بمختلف الأصناف

وإنطلقت أطوار القضية بعد تلقي ذات المصالح البلاغات عبر الخط الأخضر 1548 بالتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة. مفادها إندلاع شجار بالأسلحة البيضاء بين عدة أشخاص. على مستوى أحد أحياء بئر خادم بالعاصمة. بالإضافة إلى رصد مقطع فيديو يوثق الحادثة من طرف مصالحنا المختصة.

وانتقلت عناصر الفرقة المتنقلة إلى عين المكان، أين تم توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم مع ضبط وحجز 5 أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع و الأحجام. 6 منبه بواخر “سينيال”، وصاعق كهربائي.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية الإنخراط و الإشتراك في عصابة أحياء الضرب. والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة. حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي .