العاصمة.. الإطاحة بعصابة أحياء وحجز 3434 قرص مهلوس بالدار البيضاء

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لدار البيضاء، من توقيف (05) أشخاص مسبوقين قضائيا، ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، زرعت الرعب في أوساط السكان من خلال الإعتداء على الأشخاص.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإن العملية التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أسفرت كذلك عن حجز، 3434 قرص مؤثر عقلي من نوع بريقابلين003 ملغ، 50 مضرب لرياضة البيزبول (battes de baseball)، 08 أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي من العملة الوطنية (194 مليون سنتيم) ومبلغ مالي من الصعبة (940أورو).

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية لمحكمة دار البيضاء، عن جنايةتكوين جمعية أشرار في إطار جماعة إجرامية منظمة للمتاجرة في المواد الصيدلانية ذات الخصائص مؤثرات عقلية، التخزين والنقل مع حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي.