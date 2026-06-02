العاصمة.. الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة في التزوير

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بسيدي عبد الله في العاصمة، من وضع حد لعصابة خطيرة تمتهن تزوير الأوراق النقدية ذات سعر قانوني.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، جاءت العملية على إثر معلومات مؤكدة مفادها قيام شخصين بتداول أوراق نقدية مزورة على مستوى مدينة معالمة.

ومن خلال الاستغلال الأمثل للمعلومات المستقاة وتنشيط عنصر الاستعلامات وتكثيف التحريات. تم تحديد عناصر الشبكة ومكان تداول هذه الأوراق النقدية المزورة.

ليتم وضع خطة أمنية محكمة وتوقيف الشخصين محل المعلومة، كما ضبط بحوزتهم مبلغ مالي مزور من فئة 1000 دج.

مواصلة للتحقيق وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة ومداهمة مساكن أفراد الشبكة. أسفرت العملية عن توقيف شخصين من بينهما امرأة متورطَين في القضية، مع حجز مبلغ مالي مزور قدره 7.8 مليون سنتيم.

بالإضافة إلى حجز عتاد الإعلام الآلي المستعمل في النشاط الإجرامي والمتمثل في جهاز حاسوب محمول، طابعة، آلة قطع أوراق، وبعض المواد الأولية المعدة لعملية التزوير.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة عن جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد الجناية، وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني.

