العاصمة.. الإطاحة بعصابة إجرامية وحجز أزيد من ألفي قرص مهلوس بزرالدة

نجحت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الادارية زرالدة، في الإطاحة بعصابة تنشط في تخزين وترويج المؤثرات العقلية.

وتمت هذه العملية بعد ورود معلومات إلى ذات الفرقة تفيد بوجود عصابة تقوم بترويج المهلوسات على مستوى أحد الأحياء ببلدية ودائرة زرالدة غرب العاصمة.

ليتم وضع خطة محكمة، مكنت من توقيف العصابة في ظرف وجيز، وحجز كمية من هذه المواد السامة قدرها (2080) قرص مهلوس.

إضافة إلى ذلك تم ضبط (8) أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.

هذا وقد تم إقتياد هذه الشبكة الإجرامية إلى مقر الأمن للإستماع إلى أقوالهم، قبل تحويلهم على الجهات القضائية للفصل في قضيتهم.