العاصمة: الإطاحة بعصابة السطو على محل بيع المجوهرات بعين البنيان

تمكن عناصرفرقة مكافحة الجريمة الكبرى بمقاطعة الشرطة القضائية الرابعة بوشاوي بحر هذا الأسبوع، من إيقاف 5 أشخاص قاموا بالسطو على محل لبيع المجهورات بالعاصمة .

حيثيات القضية جاءت إثر تلقي ذات الفرقة نداء من قاعة العمليات بمركز القيادة والسيطرة لأمن ولاية الجزائر، بخصوص تعرض محل لبيع المجوهرات ببلدية عين البنيان لعملية سطوا بإستعمال أسلحة بيضاء محظورة ومحاولة الفرار على متن دراجات نارية. عليه باشرت عناصر الفرقة سلسلة من التحرّيات الميدانية أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم، مع توقيف خمس (05) أشخاص مع ضبط وحجز.مصوغات من المعدن الأصفر مسترجعة (سلسلة عنق و سوار).ملابس (أقنعة، قفازات) مستعملة في عملية السرقة. أسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأنواع والأحجام . مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره (12) مليون سنتيم من عائدات بيع المجوهرات. دراجتين ناريتين إستعملت في عملية السرقة.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم، أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة المقترنة بظروف التشديد التعدد، العنف بإستعمال أسلحة بيضاء محظورة، التحطيم العمدي لملك الغير ،المشاركة وإخفاء أشياء مسروقة متحصل عليها من جناية