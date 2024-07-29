العاصمة: الإطاحة بعصابة تحترف سرقة السيارات بسطاوالي

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسطاوالي التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة في العاصمة. من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تحترف سرقة السيارات والمركبات وتفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه وفي إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسطاوالي التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة. من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تحترف سرقة السيارات والمركبات وتفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار.

وأضاف أن العملية جاءت على إثر تلقي بلاغ مفاده تعرض أحد المؤسسات إلى عملية سرقة شاحنة نوع “شيري” التي كانت مزودة بجهاز (GPS). وفور تلقي الفرقة البلاغ، باشر عناصرها التحقيق في القضية وتكثيف التحريات. ليتم تحديد موقع الشاحنة التي تم نقلها إلى ولاية مجاورة قصد تفكيكها عن طريق الاستعانة بميكانيكي”.

وبعد تحديد الموقع تم القبض على المشتبه فيه الأول، وذلك من خلال ترصد جميع تحركاته ومباغتته وإلقاء القبض عليه. مشيرا إلى أن المعني كان محل أوامر بالقبض خاصة بسرقة المركبات والتزوير. حيث أفضى التحقيق معه وعمليات التفتيش إلى توقيف باقي أفراد الشبكة. وقد تم توقيف ثلاث أشخاص مع استرجاع مركبة، وحجز أدوات مختلفة كانت تستخدم في عمليات السرقة. والتزوير وكذا مفاتيح خاصة بتشغيل المركبات من مختلف الأنواع.

وأضاف ذات المصدر أن التحقيق المعمق في القضية باستعمال الوسائل التقنية، مكن من حل 18 قضية عالقة خاصة بسرقة السيارات بإقليم ولاية الجزائر والولايات المجاورة. بالإضافة كذلك إلى قضايا عديدة عالجتها المصالح الأمنية الأخرى”. وبعد استيفاء جميع مراحل التحقيق والإجراءات القانونية، سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة.