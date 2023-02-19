العاصمة: الإطاحة بعصابة سطت على محل لبيع المجوهرات في باب الزوار

تمكنت مقاطعة الشرطة القضائية 2 باب الزوار، بأمن ولاية الجزائر. ممثلة في الفرقة الجنائية من إيقاف 4 أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا. تتراوح أعمارهم ما بين 26 و37 سنة، قاموا بالسطو على محل لبيع المجوهرات.

وعليه باشرت ذات الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا التحريات في القضية. والتي أفضت إلى حجز مبلغ 38 مليون سنتيم من عائدات المسروقات.

بالإضافة إلى سكيم من الحجم الكبير، مطرقة، قفازات استعملت في عملية السطو، مركبة، دراجة نارية.

وبعد استيفاء جميع الاجراءات القانوية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا. عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة باستعمال أسلحة بيضاء، المشاركة، العود، عدم التبليغ.

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