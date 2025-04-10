العاصمة: الإطاحة بعصابة لترويج المخدرات وحجز 2.5كلغ ببئر خادم

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالزونكة كتيبة بئر مراد رايس. من الإطاحة بشبكة إجرامية تحترف ترويج المخدرات بأنواعها عبر إقليم ولاية الجزائر.

القضية جاءت بعد ﻭﺭوﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ محاولة أحد الأشخاص القيام بنقل ﺷﺤﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ. ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮﻫﺎ ﺗﻢ ﻭﺿﻊ خطة أمنية محكمة لتوقيف الشخص المشكوك فيه. وبالإستعانة بالثنائي السينوتقني تم مداهمة الحي الذي يقطن فيه. أين تم توقيفه وتفتيشه تفتيشاً دقيقا ليتم ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ بحوزته على 28 غرام. مهيأة على شكل أعمدة ومعدة للبيع.

وبعد إستيفاء الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية تم تفيش منزله، أين تم ضبط أزيد من 2.5 كلغ الكيف معالج. كما أن التحقيق المعمق في القضية وتكثيف عنصر الإستعلام. مكن من توقيف باقي أفراد الشبكة وعددهم أربعة أشخاص.

حيث وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة من أجل ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﻤﺨﺪﺭﺍﺕ.

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