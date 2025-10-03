العاصمة.. الإطاحة بعصابة لسرقة المنازل بالأبيار

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بعصابة إجرامية متكونة من 4 أشخاص من بينهم امرأة، مسبوقين قضائيا.

العصابة مختصة في السطو على عدة مساكن على مستوى إقليم الاختصاص بالعاصمة.

العملية قامت بها فرقة ممثلة في فرقة المساس بالممتلكات بمقاطعة الشرطة القضائية الثالثة الأبيار بالعاصمة.

وحسب بيان المصالح ذاتها حيثيات العملية إثر تلقي عدة شكاوي بخصوص تعرض منازل للسرقة، أين استولى الفاعلون على مبالغ مالية ومجوهرات من المعدن الأصفر.

واسفرت التحريات تحت اشراف وكيل الجمهورية المختص اقليميا، من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في ظرف وجيز.

ومكنت العلمية من استرجاع مسروقات تمثلت في 50 غ من المعدن الأصفر، مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بـ 380 مليون سنتيم، و4 هواتف نقالة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة باستعمال مفاتيح مقلدة من داخل مسكن، إخفاء ونقل أشياء مسروقة، المشاركة، عدم التبليغ.