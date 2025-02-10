العاصمة: الإطاحة بعصابة مختصة في النصب عبر “الفايسبوك” ببراقي

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن طلحة في براقي بالعاصمة. من الإطاحة بعصابة خطيرة تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

العصابة تعمل على استدراج الضحايا وإيهامهم ببيع دراجة نارية بعد الإتفاق معهم على ثمن البيع. ليتم تحديد موعد مسبق لهم ومكان اللقاء ثم الإعتداء عليهم بالعنف وسرقتهم تحت طائلة التهديد.

العملية جاءت بعد تلقي شكوى من طرف أحد المواطنين والذي وقع ضحية هذه العصابة من خلال الإعتداء عليه بواسطة أسلحة بيضاء “ّسيوف”. وسلبه مبلغ مالي معتبر والهواتف النقالة. أين قام المعني بتوثيق حادثة الإعتداء بالفيديو. ليباشر أفراد الفرقة عملية التحري والإستعلام، وبعد تحديد هوية المشتبه فيهم، تم وضع خطة أمنية محكمة من أجل توقيفهم وتحويلهم إلى مقر الفرقة.

كما مكنت العملية من توقيف ثلاثة أشخاص متورطين وحجز أسلحة بيضاء استعملت في الإعتداء. وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.

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