العاصمة: الإطاحة بعصابة وحجز 16 سلاح أبيض وكمية من المهلوسات

أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر بعصابة متكونة من 14 شخص مختصة في ترويج الحبوب المهلوسة والمخدرات.

وخلال العملية تم حجز 466 قرص من المؤثرات العقلية إضافة إلى 35 غرام من القنب الهندي، وكذا 16 سلاح أبيض.

وتم إسترجاع دراجة نارية مسروقة وضبط 76 قارروة خمر مع حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بـ 50450 دج.

العملية تمت إثر ورود مكالمة لذات المصالح مفادها نشوب شجار عنيف بين أشخاص بإستعمال أسلحة بيضاء وألعاب نارية

وعقب تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان تبين أنه يتعلق الامر بشجار بين مسبوقين قضائيا يقومون بترويج المخدرات.

وأسفرت العملية من توقيف شخصين وبعد تفتيش منزليهما بأمر من وكيل الجمهورية تم إسترجاع دراجة نارية مسروقة محل بحث.

ليتم بعدها إيقاف 3 أشخاص بصدد بترويج للمخدرات مع ضبط بحوزتهم 27 غ من المخدرات و 6 أقراص مهلوسة.

وتم ضبظ مبلغ مالي يقدر 3500 دج من عائدات بيع المخدرات.

كما تم توقيف شخص أخر بحوزته مبلغ مالي مقدر بـ 9500 دج و 8 غرام من القنب الهندي و6 أقراص من المؤثرات العقلية.

وعقب تقتيش منزل شخصين اخرين تم حجز 28 قرص من المؤثرات العقلية، مع إيقاف شخص آخر وبحوزته 106 أقراص.

وحجزت مصالح الشرطة في نفس العملية أسلحة بيضاء من الحجم الكبير ومبلغ مالي.

وتمّ تقديم الأشخاص 14 المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقلميا.