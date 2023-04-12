العاصمة: الإطاحة بعصابة يقودها أفارقة حولت شقة إلى مستودع لتخزين المخدرات

أطاحت مصالح أمن العاصمة بعصابة إجرامية، يقودها أفارقة من مختلف الجنسيات. حوّلت شقة بمنطقة ببرج الكيفان شرقي العاصمة. إلى وكر لتعاطي المخدرات والمتاجرة بها.

كما كلّلت العملية بعد مداهمة مفاجئة للأماكن بتوقيف 10 أشخاص من بينهم جزائريين وأفارقة. فيما تمّ مصادرة كمية من المخدرات ومبالغ مالية متفاوتة.

في حين، تبين من مجريات المحاكمة، أن عملية الإطاحة بالمشتبه فيهم، جاء عقب ورود معلومات مؤكدة لمصالح الأمن بالمقاطعة الشرقية بباب الزوار. مفادها تواجد عصابة يقودها أفارقة تروّج المخدرات، بمنطقة برج الكيفان. ووردت المعلومة عقب سلسلة توقيفات لمتعاطي المخدرات الذين كشفوا عن مموّنيهم.

واستغلالا للمعلومة تمّ إعداد خطة محكمة ومراقبة أحد الأشخاص. الذي المكلّف بعملية ترويج المخدرات بمختلف الأحياء بالضاحية الشرقية للعاصمة. كما تم رصده يتسلم كميات من المخدرات من رعية إفريقي مقيم بطريقة غير شرعية بالجزائر.

ومواصلة للتحريات تم تقفي أثر الإفريقي، ومنه الوصول إلى شقة مشبوهة بحي “الدّوم” ببرج الكيفان. أسفرت عن توقيف أكثر من 10 أشخاص. منهم أفارقة من جنسيات مختلطة وجزائريين تمّ اقتيادهم إلى مركز الشرطة، للتحقيق معهم. كما تمّ حجز كمية من المخدرات بوزن 100غ، و6 أقراص مهلوسة، ومبالغ مالية من العملتين الوطنية والصعبة.

وعليه تم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء. كما أمرت المحكمة خلال جلسة المثول الفوري اليوم الاربعاء، بوضع 4 أفارقة و3 جزائريين رهن الحبس المؤقت. بتهم حيازة المخدرات ومؤثرات عقلية، والمتاجرة وعرضها على الغير. وهي التهم التي سيواجهها المتهمون الأسبوع المقبل.