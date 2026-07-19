العاصمة: الإطاحة بعصابتي أحياء ومروجي المخدرات والمهلوسات

تمكن أفراد وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالكاليتوس، من الإطاحة بعصابتي أحياء خطيرتين تقومان بزرع الرعب والهلع والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم بواسطة أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأشكال بالإضافة إلى ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى بلدية الكاليتوس.

وجاءت العملية، على إثر معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرماضنية. وتداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه مجموعة من الأشخاص تقوم بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم بواسطة أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام. مع إستعمال شماريخ نارية و كلاب شرسة. لزرع الرعب والهلع في وسط السكان. وكذا ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية مما خلق جو انعدام الأمن والسكينة العموميين.

واستغلالا للمعلومة الواردة وتتبع حركات هذه العصابات الإجرامية تم وضع خطة أمنية محكمة. ومداهمة أماكن نشاطهم الإجرامي ومساكنهم بالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة.

وأسفرت هذه العملية النوعية عن توقيف 6 أشخاص كلهم مسبوقين قضائيا. و3 أشخاص في حالة فرار. مع حجز 57 قرص مهلوس من مختلف الأنواع. وأسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام، 03 ألعاب نارية نوع بوق، 04 ألعاب نارية نوع سينيال، سلاح صيد بحري، 06 كلاب شرسة. بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 74 مليون سنتيم من عائدات الترويج الإجرامي. ومركبة سياحية ودراجة نارية تستعمل في نقل وترويج المؤثرات العقلية.

وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.