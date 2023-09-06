العاصمة: الإطاحة بـ13 شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية بباب الوادي

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن باب الوادي بالعاصمة، من توقيف 13 شخصا من بينهم فتاتين ينشطون ضمن شبكات إجرامية منظمة تمتهن الإتجار غي المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لأمن العاصمة، جاءت قضايا الحال، استغلالا لمعلومات أمنية وردت إلى ذات المصالح، مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون في المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها على مستوى عدة أحياء بباب الوادي.

وعليه باشرت ضبطية المصلحة بالتقصي والتحري حول هاته المعلومات. أين أسدت هاته الأخيرة تعليمات إلى العناصر الموضوعة تحت تصرفها من أجل الوصول إلى هوية هؤلاء.

وبعد أن تم تحديدها تم إخطار النيابة المختصة إقليميا، وبرمجة عمليات شرطية لهاته البؤر السوداء. مع تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم. ليتمّ توقيفهم وتوقيف باقي الشركاء بعد عمليات تحري مستمرة.

وأفضت هاته العمليات إلى ضبط وحجز 2222 كبسولة من المؤثرات العقلية. وكمية من المخدرات “القنب الهندي” مقدرة بـ160 غرام.

وكذا 185 كبسولة مخدرات صلبة، و200.2 مخدرات قنب هندي، و60 غرام مخدرات صلبة أو مايعرف في الوسط الشعبي بمادة “تشوشنة”.

بالإضافة إلى 7 أسلحة بيضاء محظورة، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 118.000دج يعد من عائدات ترويج السموم.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملفات إجراءات جزائية عن قضايا تكوين جمعية أشرار. الحيازة قصد التخزين والمتاجرة والترويج بالمؤثرات العقلية والمؤثرات العقلية الصلبة. وحيازة سلاح أبيض محظور بدون مبرر شرعي.