العاصمة: الإطاحة بمنتحل صفة هيئة نظامية مع حجز معدّات حسّاسة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سيدي موسى بأمن المقاطعة الإدارية براقي، من توقيف شخص مشتبه فيه في قضية إنتحال صفة هيئة نظامية، مع حجز معدّات حسّاسة .

وحسب بيان، لمديرية أمن الجزائر العاصمة فإن العملية، جاءت على إثر استغلال معلومات حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص يرتدي لباس هيئة نظامية ومزوّدا بمعدّات حسّاسة، عليه تمّ تحديد هويّته وتوقيفه بعد عملية ترصّد محكمة، مكّنت هذه العملية عناصر الشرطة من حجز سلاحين مقلدين،3 أجهزة راديو لاسلكي .9 أسلحة بيضاء محظورة.بطاقة مهنية مزورة،ختم مستطيل مزور. منظار من الحجم صغير. قناع ، بزّة ،قبّعة ،حزام ، صدرية واقية ، غمدان.

وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا وفقا لملف إجراءات جزائية عن قضية التدخل بغير صفة في وظائف الهيئات النظامية. جنحة استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا حدّدت السلطة العمومية شروط منحها، جنحة اقتناء واستخدام أجهزة مصنفة، تجهيز حسّاس في التنظيم الساري المفعول دون الحصول على اعتماد أو الترخيص المطلوبين، جنحة الارتداء علنا لباس يشبه زي هيئة نظامية، يكون من شأنه إحداث إلتباس للجمهور و جنحة ارتداء بغير حق بزّة نظامية ولباس مميّز لوظيفة وصفة وشارة رسمية وطنية بغير حق، وجنحة حيازة أسلحة من الصنف السادس دون مبرّر شرعي