العاصمة.. الإطاحة بــ 3 شبكات لترويج المخدرات وحجز أزيد من 1 كلغ كوكايين 

أطاحت مصالح الأمن بولاية الجزائر بثلاث شبكات إجرامية مع حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.

العمليات مكنت من ضبط أزيد من 1 كلغ كوكايين و6380 قرصا من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان أمن ولاية الجزائر، فإنه عالج قضايا تم خلالها توقيف 10 أشخاص ينشطون ضمن شبكات إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف البيان أن قضايا الحال جاءت إستغلالا لمعلومات، مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون في المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها بالعاصمة.

وعلى إثر ذلك. باشرت عناصر الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هاته المعلومات، ليتم تحديد هوية المشتبه فيهم.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا. تمّ تنفيذ عمليات شرطية وتوقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم مسبوقون قضائيا .

كما أسفرت العمليات عن ضبط 1 كلغ و258 غ من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين. بالإضافة إلى 1 كلغ و130 غ من الكيف المعالج. وكذا 6380 قرصا من المؤثرات العقلية .

وتم ضبط مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 579 مليون سنتيم و850 ألف سنتيم جهاز عدّ النقود، ميزانين إلكترونيين. و3 مركبات سياحية.

وتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النِّيابة المختصّة إقليميا. وفقا لملف إجراءات جزائية.

للإشارة، العمليات قامت بها كل من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية جسر قسنطينة. المقاطعة الإدارية لأمن بئر مراد رايس. وفرق الشرطة القضائية بكل من أمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد والحراش.