العاصمة: الإعلان عن القوائم النهائية للمستفيدين من سكنات LPA مارس المقبل

كشف والي العاصمة يوسف شرفة، اليوم الخميس، عن موعد الإعلان عن القوائم النهائية للمستفيدين من السكن الترقوي المدعم (LPA) عبر بلديات العاصمة.

وأورد شرفة، على هامش اطلاق الانجاز بآخر حصة سكنية في اطار برنامج البيع بالإيجار “عدل 2″، أنه سيتم الإعلان عن القوائم النهائية للمستفيدين من سكنات LPA شهر مارس المقبل.

وأفاد شرفة، في تصريح نقلته الإذاعة الجزائرية، أنّه من بين 262 ألف مسجل في هذه الصيغة عبر الموقع الالكتروني، تمّ خلال المرحلة الأولى استبعاد أكثر من 80 ألف مسجل من المكتتبين.

موضحا أنه قد تم إستبعاد المكتتبين، الذين لم تتوفر فيهم الشروط للحصول على السكن بسب ازدواجية الإقامة، ومن مالكي ممتلكات عقارية في ولايات أخرى.

وهو ما أسفر عن قائمة نهائية تتضمن 180 ألف مكتتب في هذه الصيغة، حسب ذات المسؤول.

وأضاف شرفة، إن حصة السكن الترقوي المدعم البالغة 10.300 وحدة سكنية سيتم توزيعها على بلديات الولاية خلال الثلاثي الأول من 2021.

وأوضح الوالي، إن توزيع الحصص على البلديات سيتم حسب النسبة المئوية لمجموع المكتتبين في هذه الصيغة في كل بلدية.

مشيرًا إلى أنّ كل بلدية ستحصل على حصتها بداية 2021، ما يسمح لها بإعداد القوائم قبل انتهاء الثلاثي.

وحول مصير المواطنين المسجلين ضمن صيغة السكن التساهمي، قال شرفة إنه سيتم الأخذ في الاعتبار هذه الفئة شريطة أن تكون مسجلة الكترونيا ضمن قوائم السكن الترقوي المدعم.

وحسب شرفة، تمّ ايقاف العمل بهذه الصيغة والانتقال للعمل بصيغة السكن الترقوي المدعم الجديدة.

وأكد الوالي، أنه سيتم الأخذ في الاعتبار طالبي السكن التساهمي الذين سجلوا أنفسهم عبر الموقع الالكتروني ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم، حسب ذات المصدر.