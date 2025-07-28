العاصمة: الاطاحة بشبكة اجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ذبيح الشريف بأمن العاصمة، من الإطاحة بشبكة إجرمية تتكون من 08 أشخاص مشتبه فيهم، في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية متكونة من 08 أشاخص من بينهم امرأة وتحجز قرابة 70 ألف قرص مؤثر عقلي

العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، جاءت إثر استغلال معلومات بخصوص نشاط شبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية على مستوى أحياء بلدية سيدي امحمد، التحريات التي قامت بها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ذبيح الشريف مكّنت من تحديد أفراد الشبكة وتوقيفهم وحجز (69660) كبسولة من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 442 مليون سنتيم و 2630 أورو من عائدات الترويج، مع حجز (02) مركبتين كانتا تستعمل في ترويج السموم.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائي.