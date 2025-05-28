العاصمة.. البحث عن مفقود بشاطئ فرانكو بباب الواد

شرعت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الأربعاء، في عملية البحث عن شخص مفقود في البحر بالمنطقة الصخرية لشاطئ فرانكو، بباب الواد بولاية الجزائر.

وأوضح المصدر نفسه، أنه في حدود الساعة 06سا00د، انطلقت عملية البحث عن شخص مفقود في البحر. بالمنطقة الصخرية لشاطئ فرانكو، ببلدية رايس حميدو و دائرة باب الواد.

مشيرة أن العملية لا تزال جارية.

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