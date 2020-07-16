العاصمة: التراخيص الإستثنائية الصادرة بعد 15 ماي سارية المفعول ولا حاجة لتجديدها

أكد والي العاصمة، يوسف شرفة، أن رخص التنقل الاستثنائية الصادرة بتاريخ 15 ماي، عن مصالح الولاية أو المقاطعات الادارية التابعة لها، تبقى صالحة وسارية المفعول من غير الحاجة الى استصدار تراخيص جديدة.

وتطبيقا للقرار الصادر عن الوزارة الأولى، أعلن والي العاصمة تمديد لمدة 10 أيام العمل بنظام الحجر الجزئي المطبق من الساعة الثامنة مساء الى الخامسة صباحا من اليوم الموالي.

كما تم منع لمدة 10 ايام حركة المرور، بما فيها السيارات الخاصة من والى اقليم ولاية الجزائر، باستثاء نقل المستخدمين والسلع.

واعلن الوالي تعليق نشاط النقل الجماعي الحضري للأشخاص، بما فيه العمومي والخاص، خلال العطل الاسبوعية، على مستوى كافة اقليم ولاية الجزائر، باستثناء سيارات الاجرة.