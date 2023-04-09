العاصمة.. الحبس لتاجر يبيع لحوم فاسدة ووضع آخر تحت الرقابة القضائية

تم إيداع شخص الحبس المؤقت، بالمؤسسة العقابية الحراش، وضع آخر تحت الرقابة القضائية، عن قضية تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر. وبالرجوع إلى تفاصيل القضية، فإن الأمر يعود إلى توقيف شخصين في حالة تلبس مع حجز اللحوم والدواجن.

كما جاءت العملية، إثر معلومات وردت إلى مصالح الأمن بوجود محلات لبيع اللحوم دون أدنى شروط النظافة. أين يقوم أصحابها بتفكيك الهياكل التحضير التجهيز للاستهلاك كأكلة “الشورما وماريني”. دون احترام أدنى شروط الصحية للنقاوة، النظافة والحفظ. وبحضور مصالح مفتشية التجارة وقمع الغش للحراش تم مداهمة المحلات. أين تم العثور بداخل إحداها على كميات معتبرة من اللحوم البيضاء والشحوم. فيما أسفرت معاينة الغرف الخلفية إلى انبعاث رائحة كريهة لا تطاق عن كمية من اللحوم مخزنة في أكياس. ومن جهته، أكد المفتش البيطري، أنها مواد فاسدة و غير صالحة للاستهلاك 4 البشري.

وخلال الخرجة تم رفع عدة مخالفات وتجاوزات تتعلق بانعدام أدنى شروط النظافة، شروط الحفظ. كما أفضت إلى ضبط ما يفوق 170 كيلو غرام من اللحوم المختلفة بسبب الانعدام الكلى لشروط الصحة والنظافة وشروط الحفظ.

في حين، تأتي العملية، بإطار محاربة الغش وبيع المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك. والعمل على حماية المواطن و ممتلكاته، الحفاظ على الصحة العامة وضبط القواعد التنظيمية المعمول بها.