العاصمة.. الحبس لشابين اعتديا على جارهما بالساطور و”السينيال” ببوزريعة

اصدرت محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة احكاما تراوحت بين عام حبس نافذ و 3سنوات حبس نافذ لثلاثة شباب اعتدو على جارهما بالسطاور و”السينيال” ببوزريعة. وويتعلق الامر بكل من “ب.ه”، “ب.ي.ع”، “ن.ف” .

وتعود تفاصيل القضية حسب مادار بجلسة المحاكمة عندما تقدم الضحية “ر.ه” امام مصالح الضبطية القضائية بشكوى ضد المتهمين. الذين قامو لضربه بواسطة ساطور على مستوى الراس و الظهر ،حيث صرح الضحية انه وقع ذلك بعد مناوشات كلامية بينهما. وبعدها قام كل من المتهم “ب.ه” بتوجيه نحوه شماريخ بحري ” سينيال “. و لحسن الحظ لم يصبه.

واضاف ان المتهم الثاني “ن.ف” قام بامساكه من الخلف ،فيما قام المتهم الاخر “ب.ه” بضربه بواسطة سلاح ابيض متمثل في ساطور ليصيبه على مستوى الوجه ،كما قام المتهم “ب.ي.ع” بضربه بساطور اين اصابه بجروح على مستوى الظهر ، هذا وقد الضحية لهيئة المحكمة شهادة طبية تثبت العجز لمدة 10 ايام ،هذ وقد التمست النيابة للمتهمين تسليط عقوبات تراوحت بين 3 سنوات حبس نافذ و مئتي الف دج غرامة مالية نافذة و 6اشهر حبس مع غرامة مالية بقيمة 600 الف دج ،و بعد المداولة اصدر القاضي حكما يقضي بعقوبة عام حبس نافذ “ب.ي.ع” “ب.ه” و 100 الف دج غرمة مالي نافذة لهم ،مع حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ و 200 الف دج غرامة مالية نافذة للمتهم ” ن.ف”.