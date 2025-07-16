العاصمة: الحبس لـ3 شباب بعد سرقتهم المجوهرات

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً لثلاثة شباب. في العقد الثاني من العمر كل من “م.ا”،”ا.ن”،”س ا”. بعد قيامهم باقتحام منزل شابتين في العقد الثالث من العمر بمنطقة تقصراين ببئرخادم بالعاصمة و سرقة مجوهراتهما.

وبالرجوع إلى تفاصيل وحيثيات قضية الحال، تعود بعد شكوى تقدمت بها شابتين في العقد الثالث من العمر. أمام مصالح الدرك الوطني، مفادها تعرضهما للسرقة من طرف عناصر هذه الجماعة الاجرامية. التي اقتحمت منزلهما وقامت بكسر الباب وتخريب منزلهما. وسرقتهم لمجوهراتهما المتمثلة في سلسلة من الذهب و حلي وخلحال كانت مخبأة بصندوق متواجد داخل خزانة الملابس بمنزلهما.

المتهمون وأثناء مثولهم أمام قاضي الجلسة بمحكمة الجنح بشراڨة بموجب إجراءات المثول الفوري، وجهت لهم تُهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لسرقة، و السرقة بالتعدد.

وطالبت الضحيتين بتعويض قدره 50 مليون سنتيم. من جهة أخرى أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، وصرحوا أنهم وجدوا حقيبة نسائية ملقاة على الأرض عند مدخل العمارة بها تلك المجوهرات وسبق وأن قام المتهمون بإرجاعها لهما، وليست لديهم اي علاقة بالسرقة، ملتمسين من هيئة المحكمة بتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم.