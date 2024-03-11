العاصمة: الحبس 7 سنوات يهدد مروّج مخدرات في قضية المتاجرة بـ 1064 قرص مهلوس

التمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين، تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا. في حق المتهم الموقوف ” محمد”، الذي مثل للمحاكمة بعد إفراغ أمر بالقبض صدر في حقه وحكم غيابي يقضي بدانته بـ 7 سنوات حبسا نافذا.

ولدى مثول المتهم لمعارضة الحكم الذي صدر في حقه عن ذات الهيئة القضائية، تبين أن المعني تم ذكر اسمه خلال مجريات التحقيق. في ملف تورط فيه 3 متهمين موفوفين ويتعلق الأمر بالمسمى ” ز.عبد النور”. ” ل.أنور” تاجر سيارات، و” كركوش” ميكانيكي. لضلوعهم جميعا في قضية حيازة المؤثرات العقلية بغرض المتاجرة بعد ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ1064 كبسولة من مختلف الانواع.

وفي إطار التحقيق صرح المتهم “ل.أنور” أنه تعرف على المتهم الحالي ” م محمد.موسى” في ملهى ليلي منذ قرابة 4 أشهر. وخلالها عرض عليه جلب زبائن له كونه مروّج للمؤثرات العقلية.

كما اعترف نفس المتهم بأنه يقوم بشراء 20 علبة يوميا من عند ” محمد” الذي يقطن بمدينة “حمادي”. حيث يتنقل اليه على متن سيارة المتهم ” كركوش” ليلتقيه بجانب الطريق السيارة بالمدينة ليسلمه الدواء.

ولدى مواجهة المتهم ” ز.محمد” أنكر علاقته بالمخدرات أو المتاجرة بها، مؤكدا للمحكمة بأن سبب تورطه في القضية. هو علاقة الجوار بالمتهم ” كركوش”، وبالمتهم ” أنور” الذي كان يجري اتصالات كثيفة معه لبيع سيارته من نوع ” سيري سات”.

من جهته القاضي أجرى مواجهة مع المتهم الموقوف المدعو ” كركوش” الذي نفى علاقة “محمد” بالاتجار بالممنوعات. مصرحا أنه جاره بالحي ولا يعرف عنه إلا الخير، عامل بسيط لا أكثر.

وأمام ماورد اعتبر الدفاع أن موكله المتهم، تم متابعته والحكم غليه بحكم ثقيل بسبب تصريحات متهم ضد متهم. في ظل انعدام اي دليل مادي، ملتمسا تبرئة موكله من روابط التهم المنسوبة اليه. وعليه قرر رئيس الجلسة إحالة الملف للمداولة الأسبوع القادم.