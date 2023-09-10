العاصمة.. الدرك الوطني يوقف 10 أشخاص من بينهم زعيم عصابة ويحجز أسلحة بيضاء

أوقفت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدويرة بالجزائر، عصابة أحياء خطيرة تنشط على مستوى أحياء كي 20 كي 22 كي 23 وأحياء عدل وحي الإخوة كحال وحي سيدي بن نور بالدكاكنة بالجزائر العاصمة.

وجاءت بعد تلقي شكاوي مفادها نشوب شجارات عنيفة بواسطة الأسلحة البيضاء بين عصابة ومواطني حي الإخوة كحال، وكذا انتشار السرقة والمتاجرة بالمخدرات بشتى أنواعها، مما تسبب في بث الهلع والرعب وسط السكان الأحياء المذكورة.

وعلى إثر ذلك تم تنشيط عنصر الإستعلام ووضع خطة أمنية محكمة من أجل تحديد هوية أفراد العصابة وتوقيفهم.

وذلك من خلال الأذونات بالتفتيش وبالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية تمت برمجة عملية مداهمة واسعة النطاق تحت إشراف قائد كتيبة الدويرة بإقحام سرايا التدخل.

أين تم الشروع في عملية المداهمة من الساعة 05.00 صباحا إلى الساعة 15.00 مساءا وشملت أقاليم ولايات مجاورة لتوقيف باقي أفراد العصابة بالتنسيق مع قادة الوحدات المختصة إقليميا.

العملية كللت بالنجاح التام وأسفرت على توقيف 10 أشخاص متورطين جلهم مسبوقين قضائيا في عدة قضايا السرقة بالعنف.

مع القبض على زعيم العصابة الذي يعتبر مجرم خطير ،مع حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام و الأنواع ، بندقية صيد بحري، 8 كلاب مدربة شرسة، تستعملها العصابة في مختلف الإعتداءات.

أفراد العصابة عند عملية التوقيف قاموا بتحريض العائلات على إعتراض القوة العمومية بالرشق بالحجارة لكن حنكة أفراد الدرك الوطني وسرعة عملية تنفيذ المداهمة مكنت من توقيف جل أفراد العصابة التي بثت الرعب في أوساط الأحياء المذكورة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة لارتكابهم: جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة بتوافر ظرفي الليل والتعدد ، إنشاء عصابة الأحياء ، التهديد بالعنف بالأسلحة البيضاء، التجمهر المسلح والتحريض التحطيم العمدي لملك الغير ، إنتهاك حرمة منزل، المشاجرة والإخلال بالنظام العام والسكينة العمومية ، الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض.