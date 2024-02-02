العاصمة: الدرك يحجز كمية من اللحوم الحمراء الفاسدة بسيدي موسى

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية الجزائر العاصمة من حجز كمية من اللحوم الحمراء الفاسدة كانت موجهة للإستهلاك البشري. على مستوى نقطة سيدي موسى بالطريق السيار “شرق -غرب”.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت على إثر توقيف شاحنة على مستوى محور الطريق السيار “شرق – غرب” وإخضاعها للمراقبة من طرف فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بسيدي موسى. ليتم توقيف سائق الشاحنة واقتياده إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات.

وأضاف نفس المصدر، أنه تم إتلاف السلع المحجوزة على مستوى مركز الردم التقني بالزعاترية. بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية.