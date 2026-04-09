العاصمة.. الدرك يطيح بمروجي مخدرات ويحجز أزيد من 6 كلغ كيف

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرج الكيفان، بالتنسيق مع مصلحة البحث والتحري ببئر مراد رايس، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المخدرات بولاية الجزائر.

القضية تعود إلى قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرج الكيفان بدورية عبر الإقليم. حيث ضبطت دراجة نارية سوداء على متنها شخصان. أقدما على الفرار فور لمحهما عناصر الدرك.

وبعد تفتيش الدراجة النارية، ضبط بحوزة سائقها كمية من المخدرات تقدر بـ 96 غرامًا من الكيف المعالج ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

وعقب التحقيق المعمق في القضية واستغلال أقوال الموقوف من طرف مصلحة البحث والتحري ببئر مراد رايس وتكثيف التحريات. وبالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة. تم تفتيش منزل سائق الدراجة. حيث ضبطت كمية أخرى من الكيف المعالج تقدر بـ 49 قطعة بوزن إجمالي 3.6 كلغ، وحجز سيارة.

وأسفرت هذه العملية النوعية عن توقيف شخص واحد، فيما يبقى الثاني في حالة فرار، مع حجز 6.397 كلغ من المخدرات (كيف معالج) ومبلغ مالي قدره 14 مليون سنتيم وسيارة ودراجة نارية.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيقدم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.