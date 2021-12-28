العاصمة: الدرك يوقف 19 شخصا ويفكّك شبكات لترويج المخدرات الأسبوع الماضي

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية الجزائر، خلال الأسبوع الماضي في عمليات منفصلة، من تفكيك عدة شبكات تحترف ترويج المخدرات أسفرت عن توقيف 19 شخصا. وحجز كميات من المخدرات والأقراص المهلوسة.

وحسبما أفاد به بيان للدرك الوطني، فإن العملية جاءت مواصلة لسلسلة الجهود الرامية إلى محاربة تجارة المخدرات بأنواعها. والحد من هذه الظاهرة التي استفحلت في وسط الشباب وبناء على المخطط المنتهج من طرف المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر. والهادف إلى تكثيف المراقبة والترصد مع تنشيط عنصر الاستعلامات بغية الوصول إلى الممونين والمروجين الرئيسين. الأمر الذي مكّن من تفكيك عدة شبكات تحترف ترويج المخدرات بشتى أنواعها وكذا الأقراص المهلوسة خلال الأسبوع الفارط.

كما أضاف البيان، أن هذه العمليات مكنت من حجز 490 قرصا مهلوسا من مختلف الأصناف والأنواع. مع توقيف 19 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و45 سنة. ناهيك عن حجز 13 غرام من المخدرات الصلبة من نوع “هيروين”. و كذا حجز 121 غرام من الكيف معالج، مع حجز معدات وأدوات تستعمل في تحضير وبيع هذه السموم بالإضافة إلى أسلحة بيضاء.

وكشف البيان، أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرماضنية، قامت في البداية بتفكيك شبكة ترويج المخدرات الصلبة هيروين وأقراص المهلوسة. أين تم حجز كمية معتبرة من هذه السموم وحجز 13 غرام من مادة الهيروين. على إثر عمليتين منفصلتين مع توقيف 6 مروجين. بالإضافة كذلك إلى أسلحة بيضاء.

كما قامت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر بحر الأسبوع الفارط. لكل من الكتيبة الإقليمية الدويرة، الحراش، الدار البيضاء، وبئر مراد رايس في عمليات منفصلة بتوقيف 13 مروجا. مع حجز 490 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع. إضافة إلى حجز 121 غرام من مادة “الكيف المعالج” ومبلغ مالي إجمالي يقدر بـ23 مليون سنتيم كعائدات للترويج.

وخلص البيان إلى أنه، بعد استكمال مجريات التحقيق تم تقديم جميع الموقوفين البالغ عددهم 19 موقوفا أمام الجهات القضائية، أين أودعوا جميعهم الحبس بمؤسسات إعادة التربية”.