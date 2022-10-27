العاصمة السعودية “الرياض” تستضيف كأس السوبر الإسباني

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إقامة منافسة كأس السوبر الإسباني، بالعاصمة السعودية الرياض، شهر جانفي المقبل.

وأعلن الاتحاد الإسباني للعبة، على تعديل نظام هذه المنافسة من خلال السماح لأربعة أندية بالمشاركة، باتفاق مع السعودية.

كما تم تحديد المشاركين، وهم نادي ريال مدريد بطل الموسم الماضي، برشلونة (الوصيف)، بالإضافة لريال بتيس المتوّج بكأس ملك اسبانيا، ووصيفه فالنسيا.

وحدد الفترة ما بين 11 إلى 15 جانفي المقبل، كموعد لخوض هذه المنافسة، لتحديد الفريق الذي سيتوج بلقب كأس السوبر الإسباني.