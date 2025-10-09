العاصمة: الشروع في إنجاز سكنات “LPA”

أعلنت المقاطعة الإدارية لبراقي بالعاصمة، عن الشروع رسميا في إنجاز سكنات الترقوي المدعم “LPA”. من أجل توزيعها على المستفيدين واستصدار مقررات الإستفادة.

وأوضح الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي برتيمة عبد الوهاب من خلال إعلان للمقاطعة، أنه قد تم انطلاق المشروع فعليا وأسند إنجازه لمؤسسة “كوسيدار” وهذا بعد رفع كل العراقيل. ويخص المستفيدين من السكنات الترقوي المدعم LPA حصة 614 مسكن ترقوي مدعم الشيخ الحداد بلدية الكاليتوس. للمرقي العقاري ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس.

وقد خصص من المشروع 181 مسكن ترقوي مدعم لفائدة مواطني بلدية براقي ، 80 مسكن ترقوي مدعم لفائدة مواطني بلدية سيدي موسى، 280 مسكن ترقوي مدعم لفائدة مواطني بلدية الكاليتوس.

وأضاف الإعلان، أنه سيتم استدعاء المستفيدين لحضور قرعة تحديد صنف و مواقع سكناتهم يوم الأحد 12 أكتوبر. كما سيتم بمجرد تقدم أشغال انجاز هاته السكنات. استصدار مقررات الإستفادة من طرف البنك الوطني للإسكان.

وأعلن الوالي المنتدب، كافة المستفيدين أنه يولي أهمية بالغة بالملف وهو محل متابعة شخصية و مستمرة منه.

