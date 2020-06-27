العاصمة.. الشروع في عملية تنظيف وتطهير منتزه “الصابلات” لمدة أسبوع

شُرع، صباح اليوم السبت، في عملية تنقية واسعة لمنتزه “الصابلات” بالمقاطعة الإدارية لحسين داي في إطار التحضير لافتتاح موسم الاصطياف 2020.

وقد انطلقت العملية صباح اليوم على الساعة الثامنة وستدوم أسبوعا كاملا بمشاركة بلديات مقاطعة حسين داي والمؤسسات الولائية من خلال استعمال شاحنات التطهير والتعقيم.

وستشمل العملية التي جند لها أعوان النظافة والصيانة والتطهير من مختلف بلديات ومؤسسات إقليم الدائرة، سقي العشب الطبيعي والأشجار والحدائق المتواجدة على مستوى منتزه “الصابلات” للتحضير لافتتاح موسم الاصطياف.