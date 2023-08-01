العاصمة: الصالون الدولي للتمور من الفاتح إلى الرابع نوفمبر القادم

تنظّم الغرفة الوطنية للفلاحة الصالون الدولي للتمور من الفاتح إلى الرابع نوفمبر القادم بقصر المعارض بالجزائر العاصمة. بهدف التعريف بالمنتوج الوطني لشعبة التمور والترويج له.

جاء في بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أنّ هذا الحدث الاقتصادي من شأنه أن يشكّل دعما أساسيا لهذه الشعبة. والسماح بتموقعها في السوق الدولية. وتعزيز الشراكة والتعاون للرفع من الصادرات في هذا المجال”.

كما تهدف هذه التظاهرة إلى ترقية التمور الجزائرية، لاسيما “دقلة نور”. وإتاحة فرص الاستثمار من خلال اللقاءات بين مختلف الفاعلين في هذه الشعبة.

وتسعى الغرفة الوطنية للفلاحة أيضا من خلال هذا الحدث الإقتصادي إلى تثمين منتوج التمور كمصدر لمداخيل إضافية من العملة الصعبة وتنويع الصادرات.

يذكر أنّ الجزائر تحتل مكانة جد هامة في شعبة التمور من بين الدول المنتجة والمصدّرة للتمور في العالم. حيث لديها أكثر من 800 نوعية من التمور، فضلا عن إحتلالها المرتبة الأولى من حيث النوعية. لاسيما بفضل “دقلة نور” ذات الجودة العالية والعالمية.