العاصمة.. العثور على الغطاس الهاوي جثة هامدة في عرض البحر

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن انتشال جثـة شخص متوفي وهو رجل يبلغ من العمر37 سنة. حيث بعد إتمام الإجراءات القانونية تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

للإشارة تدخلت المصالح ذاتها، صباح اليوم على الساعة 07سا05د، من أجل مباشرة عملية البحث والإنقاذ عن صياد غطاس هاوي فقِد في البحر. وذلك على مستوى شاطئ “زرزورية” ببلدية عين طاية، دائرة الرويبة.

​وفي إطار الاستجابة السريعة والفعالة، سخّرت مصالح الحماية المدنية كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإنجاح العملية. حيث تم حشد 4 غطاسين، زورق نصف صلب لتمشيط المنطقة البحرية، سيارة إسعاف.

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