العاصمة: العثور على جثتي شيخ وزوجته مقتولين داخل مسكنهما بالقشاطلة في سحاولة

عثر مساء اليوم الإثنين على جثتي رجل وإمراة مقتولين داخل منزلهما في حي قشاطلة التابع لبلدية السحاولة غربي العاصمة.

وحسب معلومات أولية فإن الضحيتين هما شيخ “الطاهر. ح” ويبلغ من العمر 80 سنة وزوجته عثر عليهما مقتولان بحي القشاطلة

وأضافت مصادر النهار اونلاين فقد تفطن أبناء الحي للجريمة على الساعة 16 و49 د أين عثر عليهما مضروبين بقضيب حديدي على مستوى الرأس.

هذا وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل نقل الضحيتين لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى الدويرة.

في حين فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الجريمة .