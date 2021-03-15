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العاصمة.. العثور على خمسيني ميت داخل سيارته ببلدية الكاليتوس

أخبار الجزائر
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العاصمة.. العثور على خمسيني ميت داخل سيارته ببلدية الكاليتوس
بقلم خالد زوبيري

عُثر، مساء اليوم الإثنين، على شخص ميت داخل سيارته السياحية ببلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة.

وحسب مصادر النهار، فان عملية العثور على الضحية كانت من طرف مواطنين كانوا بصدد عبور المكان الذي ركنت به سيارة المتوفي من نوع “clio”، حيث لفت انتباه هؤلاء منظره وهو ملقى على مقاعد مركبته.

ليقوم هؤلاء بتبليغ  مصلحتي الأمن وكذا الحماية المدنية بالكاليتوس اللذان تنقلا بسرعة وتم التأكد من أن الضحية قد فارق الحياة.

وقد تم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالعاليا، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الواقعة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=971943

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