العاصمة: العودة إلى عمليات التعقيم اليومية عبر بلديات الولاية

شدد أحمد معبد والي ولاية الجزائر في إجتماعه بخلية الأزمة الولائية للوقاية والمتابعة ومكافحة انتشار كورونا على ضرورة التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي. في ظل الإرتفاع الرهيب لعدد الإصابات بالوباء في الآونة الاخيرة .

وحسب بيان مصالح الولاية عبر حسابها على الفيسبوك أمر أحمد معبد وبصفة مستعجلة بضرورة العودة إلى عمليات التعقيم اليومي والمستمر لكل المؤسسات التربوية، الإدارات العمومية، مراكز البريد والأسواق. وأيضا كافة الأماكن التي تعرف تجمع المواطنين.

والي العاصمة شدد على فرض احترام مسافة التباعد الجسدي وارتداء القناع الواقي في كل الأماكن العمومية ووسائل النقل.بالإضافة إلى توفير المواد المعقمة وجهاز المقياس الحراري عند مداخل كل الإدارات العمومية والبلديات.

كما اسدى أحمد معبد تعليمات صارمة من أجل الحد من إنتشار كوفيد 19 بفتح مراكز للتلقيح وذلك عبر كامل بلديات والمديريات، الإدارات العمومية، المؤسسات العمومية والخاصة بالولاية. وأكد الوالي على ضرورة تكثيف وتسريع عملية التلقيح للعمال والمستخدمين وفتحها أيضا للمنتخبين المحليين ولكل المواطنين.

وأضاف بيان مصالح الولاية ان الوالي أمر بتجنيد الموارد البشرية من عمال قطاع الصحة وتوفير كافة الوسائل اللازمة واللقاحات وكذا بعث عمليات واسعة للتلقيح في المؤسسات الجامعية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات التربوية. مع توفير الحماية الضرورية والتكفل الصحي الأمثل بتلاميذ المدارس، خاصة بعد التأكد من إصابة الأطفال بالمتحور الجديد ”أوميكرون”.