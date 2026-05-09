العاصمة: الغلق المؤقت لجميع الفضاءات الغابية والمنتزهات العمومية

أعلن ديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزئر اليوم السبت الغلق المؤقت لجميع فضاءاته الغابية، ومنتزهاته العمومية.

وحسب بيان الديوان أنه تبعا للبيان الصادر عن ولاية الجزائر الخاص بتنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، يعلن ديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزئر عن الغلق المؤقت لجميع فضاءاته الغابية، ومنتزهاته العمومية.

وأكد الديوان أن الغلق المؤقت سيمس كل من منتزه الصابلات، منتزه الكيتاني، حظيرة الرياح الكبرى، الحديقة الحضرية لحي الأعمال باب الزوار، وباقي المنتزهات .

وأكد الديوان في البيان ذاته أنه يتم الإعلان عن موعد إعادة الإفتتاح عند التأكد من تحسن الأحوال الجوية.

كما يجدد الديوان دعوته إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بإجراءات السلامة حفاظا على سلامة جميع المواطنين