العاصمة: القبض على المشتبه فيه في جريمة قتل شاب بالكاليتوس

تـمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك بأولاد فراح التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لبراقي، من فك لغز جريـمة القتل التي راح ضحيتها ” ر.ع”.

وحسب بيان لذات المصلحة، تعود وقائع القضية، إلى يوم 17 جويلية الجاري، على الساعة الثامنة مساءً، حيث وقع حادث مرور، بحي أولاد فارحة ببلدية الكاليتوس.

الحادث وقع بين شاحنة صغيرة وسيارة، هذه الأخيرة كانت برفقتها سيارة أخرى نوع داسيا ستيبواي، كان على متنها 4 أشخاص بما فيهم الضحية.

أين وقع شجار بين سائق المركبة الأولى، وركاب المركبة الثالثة ، أدى بالتدخل في الشجار شقيقي سائق المركبة الأولى، الأول يعمل بورشة البناء مقابل مكان وقوع الحادث، والثاني كان مار بالقرب من مكان الحادث.

هذا الأخير حمل بيده عصا خشبية وضرب بها الضحية على مستوى الرأس ولاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

ليتم نقل الضحية من طرف أصدقائه إلى مستشفى سليم زميرلي بالحراش، أين لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقام عناصر الدرك الوطني وعلى جناح السرعة، بتوقيف الشقيقين بعين المكان، أما الشقيق الثالث الذي قام بضرب الضحية لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وبعد تكثيف الدوريات المتواصلة من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فراح، تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي في ظرف وجيز، بأحد البساتين التي كان مختبئ بها وإقتياده إلى مقر الفرقة.

وبعد التحقيق ومواجهته المشتبه فيه بالأدلة والشهود، انهار واعترف بضربه للضحية على مستوى الرأس مما أدى إلى وفاته.

هذا وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الأشخاص الموقوفين يوم: 20 جويلية، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش لتورطهم في جناية القتل العمدي.