العاصمة.. القبض على سارق المحلات التجارية وإسترجاع 400 مليون سنتيم

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش، من القبض على سارق المحلات التجارية. تحت طائلة التهديد بالعنف المتبوع بحيازة أسلحة بيضاء.

وكان المشتبه به يستهدف المحلات التجارية المختصة في البيع بالجملة، وتم إسترجاع مبلغ مالي قدره 370 مليون سنتيم من عائدات السرقة. كما تم حجز مبلغ مالي مقدر بـ30 مليون سنتيم مجهول المصدر.

وباشرت مصالح الأمن تحقيقاتها حول هذه القضية بعد أن تقدم أحد تجار الجملية لتقديم بلاغ تعرضه للسرقة من داخل محله.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه به أمام وكيل الجمهورية امختص إقليميا.

إقرأ أيضا:

لقيت طبيبة بمستشفى فابور بالبليدة، حامل في شهرها السابع، مصرعها، بعد إصابتها ومعاناتها من فيروس كورونا المستجد.

الطبيبة بولعراسي تبلغ من العمر 38 سنة، حامل في شهرها السابع، توفيت وتركت ورائها أطفالها الثلاثة، بعد معاناته العدة أيام من فيروس كورونا.

وبعد إصابتها بالفيروس كانت تتلقى العلاج بمستشفى فابور، وقبل يومين إزدادت حالتها سوءا. وتم نقلها إلى مصلحة إنعاش كوفيد بمستشفى فرانس فانون بالبليدة.

أين تم وضعها تحت التنفس الإصطناعي، غير أن الفيروس تمكن من الطبيبة وظلت في حالة حرجة تصارع المرض، إلى أن فارقت الحياة فجر اليوم الأربعاء بعد 5 أيام من معاناتها من الوباء.

خنشلة: إنقاذ 6 أشخاص من عائلة واحدة من الموت اختناقا بالغاز

كما تمكن أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بولاية خنشلة، صبيحة اليوم الاربعاء، من انقاذ عائلة من الموت اختنقت بالغاز بحي بوزوقلة بدائرة ششار.

وفي هذا السياق وقع الحادث على الساعة 08 و 32 دقيقة تمثل في اختناق بغاز Co أحادي أكسيد الكربون المنبعث من “مدفاة”. تعمل بقارورة الغاز تم تحويلها الى العمل بالغاز الطبيعي دون وجود قنوات صرف الغازات المحروقة.

كما خلف الحادث اختناق ستة 6 اشخاص، ثلاثة من جنس ذكر (33، 33 و64 سنة) وثلاثة من جنس انثى (27،22 و66 سنة)،

بالمقابل تم اسعاف الضحايا وتحويلهم الى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الشادلي بن جديد ششار.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp