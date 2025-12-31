  العاصمة: القبض على شبكة إجرامية متخصصة في سرقة الشركات

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة المساس بالممتلكات بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار، الأسبوع الماضي، من الإطاحة بمجموعة إجرامية متكونة من 9 أشخاص مسبوقين قضائياً، متورطين في السطو على عدة شركات في ولايات الوسط.

وجاءت هذه العملية بعد تلقي مصالح الأمن لشكاوى متعددة حول تعرض عدد من الشركات للسرقة، حيث قام المشتبه فيهم بالاستيلاء على مبالغ مالية وأجهزة الكترونية متنوعة.

وبناءً على التحريات المكثفة التي أشرف عليها وكيل الجمهورية المختص إقليمياً، تمكنت فرق الأمن من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، حيث تم ضبط واسترجاع مسروقات متنوعة، من بينها المعدات والأدوات المستعملة في عمليات السرقة.سلاحان بلاستيكيان وأسلحة بيضاء محظورة. 7 أجهزة تلفاز 4 حواسيب محمولة و11 هاتفاً نقالاً.مبلغ مالي يقدر بـ243 مليون سنتيم من عائدات السرقة.5 مركبات سياحية.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليمياً، لمتابعتهم قضائياً، في إطار تعزيز الجهود الأمنية الرامية إلى حماية الممتلكات الخاصة والعامة وضمان الأمن في مختلف الولايات.