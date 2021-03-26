العاصمة: القبض على مروج مخدرات وحجز أزيد من 1 كغ قنب هندي

تمكنت مصالح أمن الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن حسين داي، من حجز 1كغ و670 غ من القنب الهندي.

وتم توقيف شخص مشتبه فيه في قضية الحيازة، بيع وشراء لغرض البيع، حيازة ونقل وتخزين وتوزيع المخدرات.

حيثيات القضية تعود لمعلومة واردة، مفادها قيام شخص بنقل المخدرات من بلعباس على متن سيارة سياحية لغرض البيع والترويج بالقبة.

وعلى الفور قامت عناصر الفرقة بوضع خطة أمنية محكمة، أين تم توقيف المشتبه فيه، على متن سيارة.

وتم حجز كمية من القنب الهندي، قدرت بـ1 كغ و 670 غ، مبلغ مالي قدره 10 آلاف دج من عائدات الترويج.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.