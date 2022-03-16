العاصمة: القبض على مزوّر الأوراق النقدية بالشراقة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الشراقة، من توقيف مزوّر أوراق نقدية من العملة الوطنية.

وفي بيان لذات المصالح فقد تمكنت هذه الاخيرة من معالجة قضية التزوير واستعمال المزور لأوراق نقدية من العملة الوطنية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وحمل سلاح أبيض محظور.

وفي هذا السياق و على إثر دوريات قامت بها عناصر ذات الفرقة بقطاع الاختصاص، تمّ توقيف شخص مشبوه كان على متن سيارة سياحية، باخضاعه لعملية المراقبة القانونية.

ضبط بحوزته على مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدّر بـ(14000) دج. تحمل كلّها نفس الرقم التسلسلي، حيث تبيّن بعد ذلك أنّها مزوّرة.

كما تمّ ضبط بداخل المركبة على ألعاب نارية تمثّلت في 5 بوق و فيميجان، كانت مخبّأة بإحكام تحت المقاعد الخلفية للسيارة، عليه.

حيث تمّ حجز السيارة وتحويل السائق إلى مقر الفرقة لمباشرة التحريات.

هذا و بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.

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كما عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثّلة في مصالح الأمن الحضري الأول الحراش، قضية سرقة لواحق مركبة سياحية في حالة تلبّس.

وفي هذا السياق قضية الحال انطلقت أطوارها بعد تقدّم مواطن لمقر أمن المقاطعة الإدارية الحراش، لغرض الإبلاغ عن شخصين مشتبه فيهما يحاولان سرقة عجلات سيارة والده.

و على إثر هذه المعطيات، تنقّلت عناصر شرطة الأمن الحضري الأول الحراش إلى عين المكان، أين تمّ توقيف المشتبه فيهما في حالة تلبّس بالجرم المشهود.

هذا و بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا.

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