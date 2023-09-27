العاصمة.. القبض على مشتبه فيه في قضية سرقة بالنشل بعد تصويره من طرف مواطن

تمكنت شرطة باب الوادي بالعاصمة، من إلقاء القبض على مشتبه فيه في قضية سرقة بالنشل بعد تصويره من طرف مواطن.

وقد نفذت مصالح أمن المقاطعة الإدارية لباب الوادي هذه العملية في ظرف قياسي.

وتجدر الإشارة، إلى أن عملية السرقة جرت بشارع بوزرينة بالقصبة السفلى، حيث تم تصويرها من طرف مواطن وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيتم تقديم المشتبه به للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي.