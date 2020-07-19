العاصمة.. المقاطعة الإدارية للدرارية تستفيد من 120 مشروع لمناطق الظل

أكدت ولاية الجزائر، اليوم الأحد، استفادة المقاطعة الإدارية للدرارية من 120 مشروع يمسّ 43 “منطقة ظل” المقدر عدد سكانها بـأزيد من 57 ألف مواطن.

وحسب البيان المنشور في الصفحة الرسمية للمقاطعة الإدارية للدرارية على “الفايسبوك”، فإن هذه المشاريع تخصّ قطاعات التربية، الري والأشغال العمومية قصد تحسين الظروف المعيشية والقضاء على النقاط السوداء.

وقد قدّر المبلغ الإجمالي المخصص لهذه المشاريع بـ 2.016.855.346,00 دج وتتم عملية الإنجاز على مرحلتين، أين يتم إنجاز 49 عملية في المرحلة الأولى بمبلغ يقدر بـ 419.719.000,00 دج.

وأوضح البيان بأن المرحلة الأولى تنقسم على عملية لإنجاز شبكة المياه الصالحة للشرب و17 عملية لإنجاز شبكات التطهير الصحي و 9 عمليات لإنجاز شبكات الإنارة العمومية.

بالإضافة إلى 10 عمليات لإنجاز أشغال تعبيد الطرق و 5 عمليات للربط بالكهرباء و 7 عمليات للربط بشبكة غاز المدينة.

أما المرحلة الثانية فتشمل 71 عملية بمبلغ قدره 1.597.136.346,00 دج، تتوزع على 6 عمليات لاقتناء حافلات للنقل المدرسي و 3 عمليات لتوسعة الأقسام و 6 لإنجاز مطاعم مدرسية.

بالإضافة إلى عملية لإنجاز شبكة المياه الصالحة للشرب و 6 عمليات لإنجاز شبكات التطهير الصحي و 14 عملية لشبكات الإنارة العمومية و 23 عملية لتعبيد الطرق.

كما سيتم إنجاز 6 عمليات للربط بالكهرباء و 4 للربط بغاز المدينة وعمليتان للتزويد بغاز البوتان.

وهذا وأشار البيان إلى أن عدد العمليات المستلمة قدر بـ 5 عمليات والمنطلقة بـ 16 عملية، فيما تم إحصاء 16 عملية قيد الانطلاق.

بالإضافة إلى تسجيل 17 عملية في المراحل الأخيرة للإجراءات الإدارية و9 عمليات في طور الدراسة و 57 عملية في بداية الإجراءات الإدارية.