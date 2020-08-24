العاصمة.. المواطنون ملزمون باحترام مواقيت رمي النفايات الغذائية

حددت بلدية الجزائر العاصمة مواقيت خاصة لرمي النفايات الغذائية بجميع البلديات التابعة لها ودعت المواطنين لضرورة احترامها.

ودعا رئيس المجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش ، العاصميين إلى ضرورة احترام مواقيت رمي النفايات الغذائية.

مشيرا ان مواقيت الرمي حددت نحو التالي خلال فصل الصيف من الساعة 19سا مساء إلى الساعة 21 سا ليلا، وخلال فصل الشتاء من الساعة 18سا مساء إلى الساعة 20 سا ليلا.

كما دعا رئيس المجلس الشعبي لبلدية العاصمة الى ضرورة احترام المواقيت المخصصة لرمي النفايات و كذا احترام الأماكن المخصصة لذات الغرض و هذا للحفاظ على نظافة الحي و منه نظافة المدينة.

كما دعا ايضا المواطنين الى احترام قواعد الركن و تفادي الركن العشوائي الذي قد يصعب من مهمة رجال النظافة في تأدية مهامهم و السائق في الوصول إلى الأماكن المحددة لحمل النفايات.