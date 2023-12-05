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العاصمة.. المياه تعود إلى هذه البلديات وأخرى غدا الأربعاء

بقلم أسماء.ع
العاصمة.. المياه تعود إلى هذه البلديات وأخرى غدا الأربعاء
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 أعلنت شركة المياه “سيال”، عن الإنتهاء أشغال إصلاح القناة الرئيسية لنقل المياه الشروب نحو الخزانات الرئيسية ببوزريعة يوم أمس. كما أشارت إلى أن الانطلاق في عملية التزويد بالمياه الشروب تدريجيا.

وأوضحت، “سيال” أن البلديات التي تم الشروع في تزويدها بالمياه هي بن عكنون.  بالإضافة لأحياء من بلدية بني مسوس. وستكون عودة المياه في البلديات الأخرى تدريجيا خلال الأمسية ويوم غد بحول تبعا لإمتلاء الخزانات الرئيسية.

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