العاصمة: النيابة تطالب بتشديد العقوبة لمتهمين ضبطوا بحوزتهم 870 قرص مهلوس في باب الوادي

طالبت النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، تشديد العقوبة لثلاث متهمين موقوفين لضلوعهم في قضية الإتجار بالمؤثرات العقلية، ضبطت شرطة العاصمة خلال عملية توقيف على مستوى حي باب الوادي.

وجاءت طلبات النيابة العامة بالجلسة بعد استئنافها الحكم الابتدائي ادين بمجوبه المتهمين بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا.

وفي تفاصيل القضية فإن الوقائع تعود الى شهر جانفي 2026، أين تنقل رجال الضبطية القضائية الى حيث باب الوادي في دورية روتينية ، تبعتها عملية تفتيش جسدي لثلاث أشخاص المتهمون في قضية الحال ويتعلق الأمر بكل من المدعو(ع.عيسى)،(ع.سيد علي)،(ب.انور).

حيث كللت العملية بحجز 870 قرص من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين.

حيث تم ضبط 175كبسولة لدى المتهم (م.حسين)، الذي أقر بأنه اشتراها من عند المتهم المدعو غ.معمر. كونه الممون الرئيسي له.

بينما ضبطت كمية اخرى معتبرة تقدر ب 6500 كبسولة من نفس النوع لدى المتهم (ب عبد الرحيم ) هذا الأخير اعترف أنه اقتناها من عند المتهم الموقوف(ب.أنور).

ولدى مواجهة المتهم أنور أنكر علاقاته بالمؤثرات العقلية التي تم حجزها في إطار العملية الأمنية، مؤكدا أنه ليس له علاقة بالمتهمين الموقوفين الذين تم محاكمتهم وأن تصريحاتهم كاذبة كونه لا يلتقيهم أو يعمل معهم وأنه بجهل السبب وراء اقحامه في قضية الحال .