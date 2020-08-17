العاصمة.. الوالي المنتدب لمقاطعة الرويبة يكرّم عمال السلك الطبي

أشرف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة، اليوم الإثنين، على حفل تكريم أطباء في مستشفى الرويبة بمبادرة من جمعيات محلية ومساهمة المجلس البلدي الشعبي.

وحسب الصفحة الرسمية للمقاطعة في “الفايسبوك”، فقد شارك في حفل التكريم الوالي المنتدب مرفوقا بممثل منظمة المجاهدين ونائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية الرويبة.

بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الأمنية للمقاطعة الإدارية والجمعيات المحلية الناشطة، أين أتى حفل التكريم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمجاهد الموافق لـ 20 أوت من كل سنة.

وقد تم بالمناسبة تكريم كوكبة من الأطباء في مستشفى الرويبة المتواجدين في الصفوف الأمامية لمكافحة انتشار وباء “كورونا”.