العاصمة.. انتحار عشريني شنقا بحي 1600 مسكن في الكاليتوس

اقدم شاب مساء اليوم الأحد، على الانتحار شنقا بمنزله العائلي بحي 1600 مسكن بالكاليتوس في الجزائر العاصمة.

وحسب مصادر “النهار“، فإن الشاب إنتحر بواسطة حبل لفه حول عنقه وعلق نفسه بسقف أحد غرف منزله.

وفور تلقيها البلاغ، تنقلت مصالح الحماية المدنية لبلدية الكاليتوس مرفوقة بالشرطة العلمية إلى عين المكان.

وقد تم التأكد من وفاة الشاب البالغ من العمر 19 سنة، الذي إنتحر لأسباب تبقى مجهولة.

ليتم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالعاليا، فيما قامت مصالح الشرطة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات إنتحار الشاب.