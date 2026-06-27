العاصمة: انتشال جثة غريق من البحر ببرج الكيفان

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر، اليوم السبت، من أجل إنقاذ وانتشال غريق في البحر بمنطقة صخرية بمحاذاة شاطئ “عروس البحر 02” ببلدية برج الكيفان.

وأسفر الحادث عن وفاة شاب يبلغ من العمر 32 سنة، حيث تم انتشال جثته وتحويلها من طرف الأعوان إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

ولإنجاح هذه العملية الميدانية، سخرت مصالح الحماية المدنية طاقماً مؤهلاً يتكون من 3 غطاسين و3 أعوان من حراس الشواطئ الموسميين، بالإضافة إلى سيارة إسعاف.